Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым назначена на матч группового этапа Лиги Европы между «Фенербахче» и «Антверпеном» 21 октября.

На боковых линиях Иванову помогут Роман Усачёв и Валерий Данченко, резервным арбитром станет Кирилл Левников. Ответственным за работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) назначен Владимир Москалёв, ассистировать ему будет Алексей Лунёв, сообщает сайт УЕФА.

Встреча группового этапа Лиги Европы «Фенербахче» – «Антверпен» пройдет 21 октября на стадионе «Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле (Турция). Матч начнется в 19:45 по московскому времени.