Российский пловец, двукратный олимпийский чемпион Игр в Токио Евгений Рылов рассказал о различиях плавания и футбола, а также об отношении к командным дисциплинам.

«Все равно у нас единоличный вид спорта. Даже в эстафете. И все будут выкладываться по максимуму. Не видел ни одного пловца, который скажет: «А, чего-то сегодня не захотел, и не пошло!» «Не пошло» говорят в футболе, когда сегодня ты в плохой форме на поле. В плавании такое не проканает. Ты либо делаешь, либо не делаешь. Ты либо на вершине, либо ничего не получаешь», – приводят слова спортсмена «Известия».

Напомним, на Олимпиаде в Токио Рылов завоевал золотые медали на дистанциях 100 м и 200 м на спине. Также в составе сборной он взял серебро эстафеты 4х200 м вольным стилем.

Ранее стало известно, что пловец примет участие в чемпионате Европы по короткой воде в Казани со 2 по 7 ноября.