Австрийская бригада арбитров во главе с Херальдом Лехнером назначена на матч «Локомотив» – «Галтасарай» в групповом этапе Лиги Европы 21 октября.

На боковых линиях Лехнеру будут ассистировать Андреас Хайндрайх и Максимилиан Кольбич, резервным арбитром станет Маркус Хаметер. Ответственным за работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) назначен немец Бастиан Данкерт, ему поможет Пол Тирни, сообщает сайт УЕФА.

Матч группового этапа Лиги Европы между «Локомотивом» и «Галатасараем» состоится 21 октября на «РЖД Арене» в Москве. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.