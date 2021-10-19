Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал подготовку команды к домашней встрече группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».

«Кроме Оздоева все работают в общей группе и готовы принять участие в матче. Нас ждет тяжелый матч против команды, которая набрала ход. Будем готовиться и постараемся сыграть как можно лучше, чтобы заработать очки», – цитирует тренера Sport24.

Матч «Зенит» – «Ювентус» пройдет 20 октября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

После двух туров «Зенит» занимает третье место в группе с тремя очками. Лидирует их ближайший соперник с шестью баллами.