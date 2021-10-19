Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Ювентус» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

По мнению Колоскова, все российские болельщики будут желать «Зениту» удачи в предстоящей игре. Он отметил, что бытует мнение: если предыдущая игра не задалась, то следующая пройдет хорошо.

«Так что будем надеяться, что петербуржцы после тура покажут свой лучший футбол — возможности у них есть. Команда укомплектована очень квалифицированными игроками. Я посмотрел несколько последних матчей «Ювентуса» — это не такая непобедимая команда, как когда-то была. У «Зенита» с таким составом есть хорошие шансы победить «Ювентус», —цитирует Колоскова «Газета.Ru».

Напомним, что «Зенит» примет «Ювентус» в среду, 20 октября. Игра будет проходить на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 22:00 по московскому времени.

После двух туров туринская команда возглавляет таблицу группы Н, имея в своем активе шесть очков. «Зенит» набрал три очка и идет на третьей строчке. «Челси» (3) — второй, «Мальме» (0) — последний.