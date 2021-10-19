Руководство московского «Локомотива» объявило цели команды до сезона 2025/26. Клуб хочет улучшить позиции во всех направлениях.

Приоритетом железнодорожников останутся стабильные спортивные результаты: победы в Российской Премьер-лиге (РПЛ) и Кубке России, регулярное участие в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Руководство будет стремиться к росту рыночной стоимости команды и переходу к постоянно положительному трансферному балансу.

Клуб должен стать «близким и интересным» каждому. Запланирован рост доходов от болельщиков благодаря увеличению базы фанатов и разнообразию предложений.

РЖД остается с «Локомотивом», однако ожидается приход других, независимых от организации, партнеров. В таком случае должен получиться финансово эффективный бизнес по модели «рост стоимости команды относительно бюджета» (на 1 евро бюджета — 2,1 евро стоимости команды).

Напомним, в начале октября в московской команде сменили главного тренера. На место Марко Николича пришел Маркус Гисдоль. В первом матче РПЛ под его руководством команда сыграла вничью с «Рубином» (2:2). Во втором тайме железнодорожники отыгрались со счета 0:2. После 11 туров РПЛ «Локомотив» идет на пятом месте в таблице, уступая лидеру пять очков.