В Ледовом дворце Санкт-Петербурга состоится матч СКА — «Йокерит» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Игра пройдет сегодня, 19 октября, и начнется в 19:30 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция будет доступна на сайте СКА, перейти на страницу эфира можно по ссылке.

Команды встречались друг с другом всего четыре дня назад, игра состоялась в Хельсинки и завершилась победой хозяев со счетом 5:4 в овертайме. Примечательно, что после этого матча у «Йокерита» была пауза — таким образом, команда играет со СКА вторую встречу кряду.

На данный момент «Йокерит» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, имея в своем активе 28 очков после 19 игр. СКА провел столько же матчей и набрал 27 баллов, это второе место.

В прошлом туре армейцы потерпели домашнее поражение от «Барыса», встреча завершилась в серии буллитов.