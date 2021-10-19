Российский теннисист Андрей Рублев встретится с французом Адрианом Маннарино во втором круге турнире ВТБ Кубок Кремля в Москве.

Примечательно, что Рублев, являющийся действующим чемпионом турнира, играл с Маннарино в предыдущем финале. Та встреча завершилась со счетом 6:4, 6:0 в пользу россиянина.

В первом круге текущих соревнований Маннарино выбил из борьбы другого россиянина Романа Сафиуллина, одержав победу в трех сетах со счетом 1:6, 7:6 (8:6), 6:4.

Француз выходил в финал ВТБ Кубка Кремля не только в 2019-м году, но в 2018-м. Тогда его соперником был россиянин Карен Хачанов, который выиграл со счетом 6:2, 6:2.

Напомним, что на ВТБ Кубке Кремля проходят одновременно женские и мужские соревнования. Призовой фонд турнира составляет более 697 тысяч долларов.