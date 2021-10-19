Нападающий Игорь Руденков подписал контракт с командой из Магнитогорска и продолжит карьеру в клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург».

Соглашение рассчитано до конца сезона 2021/22, сообщает пресс-служба «Магнитки».

Вчера, 18 октября, стало известно, что форвард покинет «Сочи», в который перешел летом 2020 года после обмена с петербургским СКА. Контракт расторгли по обоюдному согласию.

В текущем сезоне форвард поучаствовал в 15 матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрал 4 (2+2) очка.

После 20 игр «Сочи» занимает последнее место в Западной конференции с 12 очками. «Металлург Мг» держится на второй позиции в Восточной конференции.