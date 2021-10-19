«Зенит» на своем поле примет туринский «Ювентус» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра будет проходить на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге сегодня, 20 октября, и начнется в 22:00 по московскому времени.

На данный момент «Ювентус» возглавляет турнирную таблицу группы Н, имея в своем активе шесть очков после трех встреч. Туринцы одержали победы над «Мальме» и «Челси».

«Зенит» располагается на третьей строчке с тремя очками, набранными благодаря крупной победе над «Мальме». В матче с «Челси» сине-бело-голубые потерпели минимальное поражение.

Помочь петербургской команде сегодня не сможет только полузащитник Магомед Оздоев, продолжающий реабилитацию после травмы. Вячеслав Караваев, Деян Ловрен и Клаудиньо восстановились и готовы сыграть.