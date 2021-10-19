Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль рассказал о деталях своего контракта с московским клубом. В его планах – тренировать команду до конца сезона.

«Что касается моего контракта, то это было мое желание, заключить контакт только до конца сезона. Я хочу познакомиться с клубом и дать шанс клубу познакомиться со мной. А дальше уже посмотрим» Сейчас мне хочется потренировать команду, которая должна выигрывать. Мне это интересно. У нас большое будущее, хочу внести свой вклад в успехи «Локомотива», – цитирует Гисдоля Чемпионат.

Напомним, в начале октября в московской команде сменили главного тренера. На место Марко Николича пришел Маркус Гисдоль. В первом матче РПЛ под его руководством команда сыграла вничью с «Рубином» (2:2). Во втором тайме железнодорожники отыгрались со счета 0:2. После 11 туров РПЛ «Локомотив» идет на пятом месте в таблице, уступая лидеру пять очков.