Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об отношении к инновациях в сфере компьютерных игр и их связи с традиционными видами спорта после победы Team Spirit на чемпионате мира по Dota 2.

«Все развивается и, конечно, то, что раньше не могло называться спортом, сейчас уже претендует на то, чтобы становиться настоящим видом спорта. Кроме того, все эти новые явления в нашей жизни, по количеству болельщиков, последователей и так далее зачастую начинают превосходить традиционные виды спорта», – цитирует Пескова РИА Новости.

Он добавил, что нужно идти в ногу со временем и отдавать должное всем инновациям.

Напомним, Team Spirit выиграла на турнире The International 10. По его итогам игроки заработали 18,2 млн долларов. Ранее они рассказали, как потратят призовые.