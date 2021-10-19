В России зафиксирована новая волна коронавируса: на сегодняшний день выявлено более 33 тысяч новых случаев заболевания. В связи с введением QR-кодов особенно актуальной стала тема вакцинации, но и есть и граждане, которым нельзя делать прививку от коронавируса.

Противопоказаниями к вакцинации являются некоторые заболевания, гиперчувствительность и аллергические реакции. Если речь идет о вакцине «Спутник V», то прививаться не стоит гражданам, у которых ранее были сильные реакции на прививки — например, температура поднималась до критической отметки в 40 градусов. Также медотвод могут получить люди, которые имели гиперчувствительность к другим препаратам, содержащим похожие вещества; если ранее после прививки возникали анафилактический шок или отек Квинке.

К другим противопоказаниям относятся возраст до 18 лет, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний. Пищевые и сезонные аллергии не являются противопоказанием.

С осторожностью вакцинируются «Спутником V» граждане, имеющие следующие заболевания:

хронические заболевания почек и печени;

эндокринные заболевания;

тяжелые заболевания системы кроветворения;

эпилепсия и другие заболевания центральной нервной системы;

острый коронарный синдром;

острое нарушение мозгового кровообращения;

воспалительные процессы в тканях сердца (например, миокардит).

Если речь идет о вакцине «КовиВак», то её нельзя использовать в следующих случаях:

тяжелая поствакцинальная реакция в анамнезе, которая наблюдалась после других прививок с такими же компонентами.

осложнения после любой прививки (шок, коллапс, судороги и т.д.).

аллергические реакции в анамнезе (анафилактический шок, отек Квинке, полиморфная экссудативная экзема и т.д.);

возраст до 18 лет.

К временным противопоказаниям относятся инфекционные и неинфекционные заболевания, но через 2-4 недели после выздоровления уже можно делать прививку.

Нельзя делать прививку препаратом «ЭпиВакКорона» в следующих случаях:

гиперчувствительность к компонентам вакцины;

тяжелые формы аллергических реакций (анафилактический шок, отек Квинке);

острая реакция или осложнение после первой дозы «ЭпиВакКороны»;

острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний;

первичный иммунодефицит;

злокачественные заболевания крови и новообразования;

возраст до 18 лет.

Противопоказания к использованию препарата «Спутник Лайт» примерно такие же, как у вышеназванных вакцин. Однако стоит иметь в виду, что эта вакцина больше подходит для тех, кто уже переболел. Гражданам, которые не болели коронавирусом, рекомендуется по возможности выбрать другой препарат.