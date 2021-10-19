Полузащитник «Велеса» и экс-игрок сборной России Дмитрий Тарасов приостановит игровую карьеру по семейным обстоятельствам.

«Дмитрий ожидает пополнение в семье, поэтому принял решение временно приостановить профессиональную карьеру и провести больше времени с семьей», – сообщает пресс-служба клуба.

Полузащитник вошел в состав «Велеса» в июле, успел принять участие в девяти матчах и забить один гол. Большую часть карьеры, с 2010 по 2019 год, игрок выступал за московский «Локомотив». С командой он стал чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка страны.