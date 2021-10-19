Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи поделился историей, которая связывает его с петербургским «Зенитом», будущим соперником по Лиге чемпионов.
«Десять лет назад я мог оказаться в «Зените». Конте сказал мне, что среди защитников я последний, кого он выпустит на поле, и что я могу искать себе другую команду.
Мы начали переговоры с «Зенитом», но я прислушался к своей гордости и решил остаться», – цитирует игрока Football Italia.
Встреча «Зенит» – «Ювентус» пройдет 20 октября в Санкт-Петербурге. Матч начнется в 22:00 по московскому времени. После двух туров группового турнира Лиги чемпионов российская команда занимает третье место с тремя очками, а итальянский коллектив лидирует с шестью баллами.
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