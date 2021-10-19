Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи поделился историей, которая связывает его с петербургским «Зенитом», будущим соперником по Лиге чемпионов.

«Десять лет назад я мог оказаться в «Зените». Конте сказал мне, что среди защитников я последний, кого он выпустит на поле, и что я могу искать себе другую команду.

Мы начали переговоры с «Зенитом», но я прислушался к своей гордости и решил остаться», – цитирует игрока Football Italia.