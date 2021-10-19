Трехкратный чемпион мира по фигурному катанию Нейтан Чен оценил решение американской гимнастки Симоны Байлз сняться с командного многоборья на Олимпийских играх в Токио.

Фигурист поддержал свою соотечественницу и подчеркнул, что она дала спортсменом почувствовать, что они имею значимость и вне соревнований.

«То, как поступила Симона на Олимпиаде, было необычайно вдохновляющим и на самом деле позволило спортсменам почувствовать: «Мы важны как люди, а не только как спортсмены». Я даже не думал, что существует вариант, который она выбрала. И я понял: «Ух ты, это заставляет меня чувствовать себя лучше в качестве спортсмена», — приводит слова Чена Olympics.

По словам фигуриста, после Олимпийских игр он связался с Байлз и выразил ей поддержку. Он остался впечатлен решением, которое приняла гимнастка для того, чтобы позаботиться о себе.

Напомним, Балз стала серебряным призером Токио-2020 в командном многоборье, так как успела выступить на одном снаряде — в опорном прыжке. После этого спортсменка снялась, объяснив решение психологическими проблемами.