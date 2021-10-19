Космонавт Антон Шкаплеров рассказал о проблемах на Международной космической станции после съёмок российского фильма «Вызов». 5 октября на МКС прибыла ракета с режиссёром Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд для первых в истории съёмок художественного фильма в космосе. Вместе с ними на борту ракеты находился космонавт Антон Шкаплеров. Актриса по сюжету должна сыграть врача, которая будет проводить операцию в космосе. 17 октября режиссёр и актриса вернулись на Землю.

«Все хорошо, стало посвободнее. Сейчас будем уборкой заниматься. Две недели ничего не убиралось. Бардак на российском сегменте, — цитирует «РИА Новости» Шкаплерова. Сейчас надо все вещи по местам раскладывать. В общем, работы нам сегодня хватает».

Съемки фильма «Вызов» в космосе стали первыми в истории подобного рода. Первый канал до старта полёта показывал подготовку Шипенко и Пересильд к полёту.

Изначально о планах полететь в космос для съёмок фильма заявил Том Круз. Голливудский актёр должен сыграть в космосе сцены из новой части франшизы «Миссия невыполнима», однако его полёт пока откладывается.

Полёт в космос съёмочной группы ранее критиковали некоторые эксперты, в частности, инженер-конструктор и популяризатор космонавтики Александр Хохлов. По его словам, из-за того, что в космос полетит актриса для съёмки фильма, не состоялся полёт Антона Бабкина — космонавта, который долго готовился к нему. В следующем году он уже не будет проходить по возрасту. Кроме того, двум космонавтам придётся провести на МКС целый год вместо запланированных полугода — модуль, который должен был их отвезти на Землю, был использован для возвращения Шипенко и Пересильд.

Фильм «Вызов» выйдет в 2022 году.