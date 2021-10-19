Главный тренер «Ювентуса» Массимилано Аллегри поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Зенитом» на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Зенит» – хорошая команда, там техничные игроки в атаке. Они играют в европейский футбол. В Лондоне они хорошо оборонялись. Это важный для нас матч, который может повысить процент вероятности нашего выхода в плей-офф. Нельзя недооценивать «Зенит». Мы должны сыграть на максимуме, чтобы чувствовать себя ещё спокойнее», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

Аллегри добавил, что Маттейс де Лигт и Войцех Щесны готовы к игре и должны появиться на поле, как и Леонардо Бонуччи. Что касается остальных игроков, тренерский штаб примет решение по ним завтра. Полузащитник Артур пока не готов отыграть все 90 минут, но может выйти на один тайм.

Напомним, что «Зенит» примет «Ювентус» в среду, 20 октября. Игра будет проходить на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 22:00 по московскому времени.

После двух туров туринская команда возглавляет таблицу группы Н, имея в своем активе шесть очков. «Зенит» набрал три очка и идет на третьей строчке. «Челси» (3) — второй, «Мальме» (0) — последний.