Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился информацией о состоянии форварда Квинси Промеса перед игрой «Лестером» в матче групповой стадии Лиги Европы.

«Разумеется, Промес привносит существенный вклад в игру «Спартака». Что касается его травмы, мы посмотрим до завтра, какое у него будет состояние.

В Лиге Европы играют прекрасные команды, я хотел бы больше игроков в составе, у нас все еще есть травмы. В прошлых матчах мы справлялись, справимся и в этом», – цитирует Виторию Sport24.