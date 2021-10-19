Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился информацией о состоянии форварда Квинси Промеса перед игрой «Лестером» в матче групповой стадии Лиги Европы.
«Разумеется, Промес привносит существенный вклад в игру «Спартака». Что касается его травмы, мы посмотрим до завтра, какое у него будет состояние.
В Лиге Европы играют прекрасные команды, я хотел бы больше игроков в составе, у нас все еще есть травмы. В прошлых матчах мы справлялись, справимся и в этом», – цитирует Виторию Sport24.
Тренер отметил, что дерби с «Динамо» (2:2) – это перевернутая страница. Команда полностью настроена на матч с «Лестером».
Матч Лиги Европы состоится 20 октября в 17:30 по московскому времени на «Открытие Арене». После двух игр «Спартак» занимает второе место в таблице с тремя очками, английский клуб остается на последней позиции с одним баллом.
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