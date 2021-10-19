Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал о политике Лиги в отношении молодых игроков и о том, почему клуб берет арену «Лужники» в аренду, имея свой стадион.

Леонченко рассказал, что на данный момент «Локо» использует «Лужники» из-за реконструкции собственной базы. Генеральный директор клуба напомнил, что так делали многие команды. К примеру, «Динамо» проводило матчи в «Химках», «Спартак» выступал в тех же «Лужниках». Леонченко заявил, что клуб заинтересован в реконструкции стадиона.

Генеральный директор «Локомотива» ответил на вопрос, почему у футболистов такие высокие зарплаты.

«Как только игрок проводит 10 матчей в РПЛ, особенно в том-клубе, он стоит не меньше пяти миллионов», – заявил Леонченко. Функционер имел ввиду евро, а не рубли.

Леонченко добавил, что сейчас в России молодыми считаются игроки уже в 18-19 лет, а не в 23-24, как раньше.

«Локомотив» идет на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.