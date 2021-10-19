Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян раскрыла подробности увольнения из Центра спортивной подготовки Московской области. Спортсменка уже два месяца не получает зарплату.
Спортсменка приостановила карьеру в октябре 2020 года, а в мае 2021 года родила ребенка.
«Один из аргументов – я не участвовала в чемпионате России, потому что я была беременна. Я не сказала «чао-какао» и не улетела отдыхать на Мальдивы, а стала мамой.
Выбросили как ненужную собаку! Уволили только меня!», – рассказала спортсменка в видео на личной странице в Instagram.
Чемпионка добавила, что ждет предложений от других регионов для сотрудничества.
Ранее появилась информация, что Егорян возобновляет карьеру и тренировки. Она планирует выступить на Олимпийских Играх в Париже в 2024 году.
Комментарии Развернуть