Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян раскрыла подробности увольнения из Центра спортивной подготовки Московской области. Спортсменка уже два месяца не получает зарплату.

Спортсменка приостановила карьеру в октябре 2020 года, а в мае 2021 года родила ребенка.

«Один из аргументов – я не участвовала в чемпионате России, потому что я была беременна. Я не сказала «чао-какао» и не улетела отдыхать на Мальдивы, а стала мамой.

Выбросили как ненужную собаку! Уволили только меня!», – рассказала спортсменка в видео на личной странице в Instagram.