Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал об отношении к ошибке Максименко в матче с «Динамо» и поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Лестера».

«У Максименко была ошибка с «Динамо», но это был сложный соперник. Я общаюсь с игроками вне зависимости от ошибок», – заявил Витория.

Главный тренер «Спартака» добавил, что он дает каждому человеку право на ошибку. Он поддерживает всех игроков команды вне зависимости от того, ошиблись они или нет.

Витория заявил, что он знает много способов, которые помогут обыграть «Лестер». Он хочет предельной концентрации от игроков. Главное, по мнению наставника, найти путь для передач.

Матч между «Спартаком» и «Лестером» состоится 20 октября на «Открытие Арене». Начало встречи – в 17:30 по московскому времени.