Российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал поражение в финальном матче парного разряда турнира в Индиан-Уэллсе Он представлял Россию с Андреем Рублевым.

В решающем матче победу одержала пара Джон Пирс (Австралия) – Филип Полашек (Словакия) со счётом 6:3, 7:6 (7:5).

«Думаю, что в первом сете соперники играли очень хорошо и не дали нам шансов, а во второй партии мы их дважды брейканули, но на наших подачах всё сложилось неудачно. Шансы у нас были, но в некоторых моментах нужно было сыграть иначе. В итоге всё решили два-три розыгрыша», – цитирует Карацева GoTennis.

Спортсмен добавил, что в начале года они с Рублевым показывали хороший теннис и уверенно сыграли в Дохе. Он допустил, что для лучшего результата требовалось больше совместных игр.

Напомним, в Москве продолжается турнир ВТБ Кубок Кремля в одиночных разрядах. Андрей Рублев сыграет 20 октября во втором круге с французом Адрианом Маннарино, одновременно с ним Аслан Карацев проведет матч с Егором Герасимовым из Белоруссии.