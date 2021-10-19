Завтра, 20 октября, «Зенит» проведёт очередной матч Лиги чемпионов. Соперником команды Сергея Семака станет «Ювентус». Для Петербурга участие в еврокубках уже давно стало обыденностью: в XXI веке «Зенит» пропустил лишь два евросезона, и оба более 15 лет назад.

Однако в самом конце века двадцатого каждый выход скромной команды из Северной столицы на международную арену был настоящим событием. И в 2000 году питерцы даже чуть не выиграли удивительный еврокубковый трофей.

С 1995 по 2008 год УЕФА летом разыгрывал турнир под названием Кубок Интертото. В нём участвовали европейские клубы, не попавшие в основные еврокубковые турниры: Лигу чемпионов, Кубок УЕФА и Кубок кубков. Проходил он в сжатые сроки в июле-августе и давал победителям (а их было несколько) право участия в Кубке УЕФА. Несмотря на небольшое количество матчей, ни один российский клуб так и не смог его завоевать. Однако «Зенит» в 2000 году приблизился к этому на расстояние пары минут.

В конце апреля 2000 года «Зенит» после неудачного старта в сезоне покинул тренер Анатолий Давыдов. Ему на смену пришёл легендарный Юрий Морозов, руководивший командой ещё в семидесятые годы. Специалист смело пошёл на омоложение состава: при нём в «Зените» заиграли в основном составе 19-летний Игорь Недорезов, 18-летний Владимир Нагибин, закрепились в статусе лидеров 24-летние Максим Деменко и Алексей Игонин, а главное – дебютировал 19-летний Андрей Аршавин (а год спустя – Александр Кержаков). Кроме того, молодые воспитанники команды Вячеслав Малафеев и Дмитрий Бородин вытеснили из ворот опытного Романа Березовского.

В Кубке Интертото-2000 «Зенит» стартовал со второго раунда, где ему противостоял словенский клуб «Приморье». Борьбы не получилось: петербуржцы легко вынесли соперников уже в первом матче дома – 3:0. Эта игра стала последней для главной звезды «Зенита» тех лет Александра Панова. Форвард сборной России и покоритель Франции забил третий мяч команды на 70-й минуте и отправится снова покорять Францию, на этот раз как игрок «Сент-Этьена». В 2006 году Панов ненадолго вернётся в «Зенит», но это будет уже под занавес его карьеры.

В ответной игре к 63-й минуте счёт был снова 3:0 в пользу петербуржцев, и они позволили себе немного расслабиться и пропустить в концовке встречи. 3:0, 3:1, «Зенит» идёт дальше.

Соперник по следующему раунду казался таким же простым – скромная венгерская «Татабанья». Но уже первая игра в Петербурге едва не обернулась катастрофой. «Зенит» пропустил на 18-й минуте, и вплоть до концовки встречи счёт не менялся. Однако подопечные Юрия Морозова спасли ту игру, забив сперва на 90-й, а затем на третьей добавленной минуте. Победный мяч, кстати, провёл Геннадий Попович, который взял на себя статус лидера атак после отъезда Панова.

В ответной игре «Зенит» уже не позволял себе вольностей: забил два гола во втором тайме (снова отличился Попович) и пропустил уже когда исход противостояния был решён – 2:1, 2:1. Однако питерцы вновь пропустили в концовке матча. Это впоследствии для них ещё аукнется.

В полуфинале сине-бело-голубые встретились с первым более-менее серьёзным соперником: им противостоял клуб из английской премьер-лиги, пусть и один из аутсайдеров, — «Брэдфорд». Кстати, для британской команды Кубок Интертото выйдет боком: «Брэдфорд» скомкал подготовку к сезону и в итоге вылетел из АПЛ.

Первая игра снова состоялась в Петербурге и завершилась минимальной победой «Зенита»: гол забил на 16-й минуте очередной молодой форвард команды — казахстанец Евгений Тарасов. В Англии питерцы выиграли уверенно 3:0. Тарасов снова забил мяч, а до этого дубль оформил ещё один талантливый петербуржец Денис Угаров. Оба игрока котировались высоко в начале нулевых, но в итоге не смогли реализовать свой потенциал. А вот кто смог, так это 19-летний юноша, дебютировавший за «Зенит» в Брэдфорде. На 28-й минуте травмированного капитана команды Андрея Кобелева заменил паренёк по имени Андрей Аршавин. Символично, что произошло это именно в Англии, где потом он ярко проявит себя.

Наконец «Зениту» предстоял финальный матч Кубка Интертото. В соперники команде досталась одна из лучших команд Испании – «Сельта». На тот момент клуб из Виго справедливо считался самым «русским» в западной Европе. Капитаном команды был Александр Мостовой, а одним из лидеров – Валерий Карпин.

Именно российский тандем и сыграет злую шутку с «Зенитом».

Петербуржцы остались на финальные матчи без своего капитана Андрея Кобелева, но в выездной игре повели в счёте уже на третьей минуте: отличился Алексей Игонин после подачи мяча с углового. На 22-й минуте «Сельта» счёт сравняла, причём забил не кто-нибудь, а сам Валерий Карпин. Игра шла к ничейному результату, но на 91-й минуте Александр Мостовой подал штрафной, а Хуанфран поразил ворота Малафеева. 2:1, очередной гол в концовке встречи. На этот раз уже более неприятный.

Ответная игра в Петербурге запомнится фанатам со стажем как одна из самых ярких и самых трагичных в истории клуба.

Неожиданно для многих болельщиков в ворота вернулся Роман Березовский, который надел капитанскую повязку. Когда Морозова на пресс-конференции спросили, с чем был связан выход Березовского, он лаконично ответил: «С его хорошей игрой».

На 32-й минуте Геннадий Попович с передачи Сергея Осипова открыл счёт. А в середине второго тайма счёт и вовсе стал 2:0: Попович оформил дубль, и оба раза ассистировал ему Осипов. «Зенит» вот-вот завоюет трофей и выйдёт в Кубок УЕФА! «Петровский» в эти минуты сходил с ума.

Через минуту на поле вновь появился юноша Андрей Аршавин, а ещё через 10 минут вернулся не до конца здоровый Кобелев.

А на 83-й минуте всё рухнуло. Опять концовка встречи, и опять забил Валерий Карпин. Будущий тренер сборной России перевёл встречу, казалось бы, в дополнительное время. Но один из лучших игроков в истории ЮАР Бенни Маккарти был иного мнения. На второй добавленной минуте он сделал счёт 2:2, и Кубок Интертото и путёвка в Кубок УЕФА отправились в Виго. Грубейший ляп в эпизоде с пропущенным голом допустил Березовский, отбивший мяч прямо перед собой. После этого армянский голкипер ещё два раза сыграет за петербуржцев в чемпионате и покинет клуб.

22-тысячный «Петровский» молчал. Фанаты схватились за голову. Аршавин и компания были шокированы вместе с трибунами. Вдвойне обиднее для болельщиков было то, что «Сельте» победу принесли два экс-спартаковца Мостовой и Карпин.

Кстати, «Сельта» в том Кубке УЕФА выступила достойно и дошла до четвертьфинала, где лишь по голам на выезде уступила «Барселоне» — 1:2, 3:2

С момента этой игры прошло уже более двух десятков лет. Завтрашний матч с «Ювентусом» для «Зенита» уже не из ряда вон выходящее событие, а обыденность. Кубка Интертото не существует уже более 10 лет. «Могильщик» петербуржцев Валерий Карпин возглавил сборную России и берёт в неё игроков из Северной столицы. Мостовой выступает экспертом на ТВ. Роман Березовский трудится тренером вратарей в сборной Армении и учит не отражать мячи на ноги соперникам. Автор решающего гола Маккарти возглавил на родине в ЮАР клуб «Амазулу». Юрий Андреевич Морозов довёл «Зенит» в 2002 году до финала Кубка России, вскоре оставил команду по состоянию здоровья, а в 2005-м скончался в возрасте 70 лет. Не дожил до наших дней и Геннадий Попович – в 2010 году он умер всего в 37 лет от остановки сердца. Андрей Аршавин стал самым успешным российским футболистом в истории и сейчас работает в руководстве петербуржцев, Андрей Кобелев с переменным успехом возглавлял родное «Динамо», а Денис Угаров и Евгений Тарасов сейчас трудятся в академии «Зенита» и воспитывают, возможно, новых Угаровых и Малафеевых. А может, даже Аршавиных и Кержаковых.

«Зенит» в Кубке Интертото-2000:

2-й раунд. «Приморье» (Словения) – 3:0, 3:1

3-й раунд. «Татабанья» (Венгрия) – 2:1, 2:1

1/2 финала. «Брэдфорд» (Англия) – 1:0, 3:0

Финал. «Сельта» (Испания) – 1:2, 2:2

Состав «Зенита»:

Вратари: Малафеев (5 матчей, 3 пропущенных мяча), Бородин (2, -1), Березовский (2, -3)

Защитники: Цветков (8), Игонин (7, 1 гол), Катульский (7), Недорезов (7), Лепёхин (3), Давыдов (2), Овсепян (2), Деменко (2).

Полузащитники: Горовой (7), Кобелев (7), Угаров (7, 3), Спивак (7, 3), Горшков (6, 1), Осипов (5), Аршавин (3), Куртиян (1), Катульский (1), Вернидуб (1).

Нападающие: Попович (7, 5), Петухов (3, 1), Тарасов (3, 2), Панов (1, 1).