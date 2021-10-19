Российский фигурист Глеб Лутфуллин занял промежуточное первое место на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

Воспитанник Алексея Мишина исполнил четверной тулуп в начале программы, далее успешно сделал каскад четверной сальхов + двойной тулуп, четверной сальхов. Лутфуллин чисто исполнил тройной риттбергер, каскад тройной аксель + тройной сальхов через ойлер. Во второй части программы фигурист не ошибся в исполнении каскада тройной лутц + тройной ритбергер, а завершении программы прыгнул одиночный тройной флип.

Вчера, 18 октября, российский фигурист выступал с короткой программой. Он получил 84,88 балла за прокат и занял промежуточное восьмое место на турнире. Фигурист исполнил редкий каскад из четверного тулупа и тройного риттбергера.

Основным претендентом на золото турнира является Михаил Коляда.