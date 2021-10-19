Колумбийский полузащитник Вилмар Барриос продлил соглашение с «Зенитом» до конца сезона 2025/26.

О том, что футболист продолжит играть за петербургский клуб, сообщает пресс-служба «Зенита».

Барриос присоединился к сине-бело-голубым в феврале 2019 года. Полузащитник провел в составе «Зенита» 92 матча, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

За это время Барриос стал трехкратным чемпионом России, выиграл Кубок и два Суперкубка страны. Ранее он выступал за южноамериканские клубы.