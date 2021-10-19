Футбольный клуб «Аталанта» опубликовал в Twitter заявку на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

В списке двадцати игроков клуба есть российский полузащитник Алексей Миранчук.

Полный список футболистов вылядит следующим образом.

Вратари: Марко Спортьелло, Франческо Росси, Хуан Муссо.

Защитники: Йоким Мехле, Хосе Паломино, Херман Пецелла Мерих Демирал, Джорджо Скальвини, Меттеро Ловато и Давиде Дзаппакоста.

Полузащитники: Тен Копмейнерс, Ремо Флойлер, Мартен де Рон, Руслан Малиновский, Марко Пашалич и Алексей Миранчук.

Нападающие: Луис Муриэль, Йосип Иличич, Дуван Сапата и Мишель Пиколли.

Матч с «Манчестер Юнайтед» состоится 20 октября в Манчестере. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.