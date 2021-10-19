Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес продолжает подготовку к матчу группового этапа Лиги Европы против «Лестера» 20 октября.

По информации Sport24, Промес начал занятия в общей группе накануне игры в еврокубках.

Он получил повреждение коленного сустава 3 октября в матче 10 тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против «Ахмата» (1:0).

Ранее главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал, когда примет решение об участии игрока в матче.

Матч Лиги Европы состоится 20 октября в 17:30 по московскому времени на «Открытие Арене». После двух игр «Спартак» занимает второе место в таблице с тремя очками, английский клуб остается на последней позиции с одним баллом.