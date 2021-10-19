Форвард «Реала» Карим Бензема предстанет перед судом. Ему зачитают обвинение по делу о шантаже полузащитника Матье Вальбуэна, выступающего за «Олимпиакос». Карим угрожал распространить видеозапись интимного характера.

Судебное заседание пройдет в Версале с 20 по 22 октября. Представители француза пока не подтвердил информацию о том, что Бензема лично прибудет на слушание. График футболиста серьезно загружен. Сегодня он сыграет в составе «Реала» с «Шахтером» в Лиге чемпионов, а в воскресенье его ждет матч с «Барселоной» в Ла Лиге.

Если судья примет сторону истца, Бензема придется заплатить штраф в 75 тысяч евро и отправиться в тюрьму на срок до пяти лет.

Следствие считает, что форвард «Реала» в 2015 году действовал в качестве посредника, подстрекая Вальбуэна заплатить шантажистам, чтобы те не выложили в Сеть видеозапись интимного характера с участием Матье.