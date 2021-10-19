Бывший хоккеист сборной России Игорь Мусатов получил условно-досрочное освобождение из тюрьмы, сообщает телеграм-канала Baza. В 2020 году Мусатов был приговорён к четырём годам колонии общего режима за финансовые махинации с криптовалютой на общую сумму порядка 800 тысяч долларов.

Решение Бабушкинского суда об УДО для Мусатова вступило в силу 19 октября. Сейчас 34-летний экс-форвард должен зарегистрироваться у инспектора.

Сам хоккеист после выхода на свободу хочет работать детским тренером.

Мусатов провёл более 500 матчей в Континентальной хоккейной лиге. В его карьере были «Спартак», «Ак Барс», «Нефтехимик», «Атлант», «Салават Юлаев», «Локомотив», «Авангард», «Витязь» и «Слован». В 2017 году хоккеист завершил карьеру.

В составе молодёжной сборной России Мусатов завоевал серебро молодёжного чемпионата мира-2007. За первую команду страны форвард отыграл 73 матча.

С 2013 по 2018 год Мусатов состоял в браке с двукратной олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Евгенией Канаевой. У пары есть сын Владимир (2014 года рождения).