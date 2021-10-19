Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о предстоящем матче команды с «Ювентусом» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Петржела считает, что победа «Ювентуса» над «Ромой» была случайной. Команда из Турина, по мнению специалиста, выиграла матч по счетом 1:0 случайно. Верету не смог забить пенальти, а «Рома» выглядела лучше.

«Ювентус» сейчас не в самой лучшей форме, а это значит, что у «Зенита» завтра будет шанс побороться за хороший результат», – заявил Петржела.

Экс-тренер питерской команды добавил, что ему хотелось бы, чтобы «Зенит» хорошо сыграл предстоящие матчи в Европе и Российской Премьер-Лиге. Однако матч с «Ювентусом», по мнению Петржелы, важнее.

«Зенит» примет «Ювентус» завтра, 20 октября. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.