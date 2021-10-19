В Санкт-Петербурге стартовал матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Йокеритом». Игра проходит на арене в Ледовом дворце.

СКА вышел на лёд в следующем составе: Юханссон (Аскаров); Фантенберг — Ожиганов, Кузьменко — Кемппайнен — Бурдасов; Кирсанов — Робинсон, Гусев — Морозов — Хуснутдинов; Коромыслов — Пыленков, Марченков — Вей — Моисеев; Токранов, Цицюра — Зыков — Воробьёв, Галимов.

После 19 матчей «Йокерит» лидирует в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 28 очков. У СКА на одно очко меньше. В случае сегодняшней победы армейцы возглавят «Запад» и Дивизион Боброва.

В нынешнем сезоне команды уже встречались между собой: 15 октября СКА проиграл «Йокериту» на выезде в серии буллитов со счётом 4:5. В прошлом сезоне команды провели между собой четыре матча регулярки: СКА победил 4:1 и 3:2, а также уступил 1:2 по буллитам и 2:3 в основное время.