Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова оценила выступление фигуристки Евгении Медведевой и тиктокера Дани Милохина в четвертом выпуске проекта «Ледниковый период» на Первом канале.

Тарасова заявила, что полюбила пару. Медведева и Милохин смогли влюбить в себя всех членов жюри.

«Вы делаете поддержки, причем не первым элементом. Смотреть на вас страшно! Но он ее правильно поднял и неплохо спускает», – заявила Тарасова.

Тренер призвала участников проекта поработать над техникой исполнения элементов, но, в целом, оценила выступление положительно.

В четвертом выпуске шоу пара предстала перед зрителями в школьной форме. На шоу прошла первая номинация, Медведева и Милохин остались в проекте.