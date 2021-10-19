Матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги между «Уфой» и «Рубином» будет благотворительным. Информация размещена на официальном сайте казанской команды.

Между клубами достигнута договоренность о том, что все вырученные средства будут переданы хоспису, расположенному в Уфе.

После финального свистка матча будет проведен благотворительный аукцион. На нем будут разыграны футболки с автографами игроков команд.

Встреча между «Уфой» и «Рубином» пройдет 24 октября. Начнется матч в 14:00 по московскому времени.

Казанцы сыграли последний матч в РПЛ с «Локомотивом» вничью (2:2), «Уфа» также не смогла переиграть соперника. Матч с «Краснодаром» закончился со счетом 1:1.

Команда Леонида Слуцкого занимает девятую строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. Уфа замыкает рейтинг. Команда набрала 9 очков и отстает от лидера – «Зенита», на 14 очков.