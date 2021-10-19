Россиянка Екатерина Александрова прокомментировала новость о том, что без вакцины от коронавируса теннисистов не допустят до участия в Australian Open.

«Я считаю, что это слишком радикальные меры. Вакцинация – это дело добровольное», – заявила Александрова.

Спортсменка добавила, что нельзя ставить людей перед таким жестким выбором, они должны сами решать, стоит прививаться или нет.

Екатерина рассказала, что добровольно поставила прививку сразу после Олимпиады, поэтому она не боится проблем. Девушка привилась иностранной вакциной Pfizer.

Александрова вспомнила, что три дня чувствовала себя не очень хорошо. У нее болело все тело, но температуры не было. Через 3-4 дня все прошло.

Квалификация Australian Open состоится в декабре.