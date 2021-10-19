Стало известно, почему фигурист Макар Игнатов не принял участие в произвольной программе на Мемориале Панина-Коломенкина. Вице-чемпион России прошлого сезона чисто откатал короткую программу на турнире в Санкт-Петербурге и занял второе место с результатом 99,96 балла. Однако на произвольные прокаты он не вышел.

«Изначально Макар планировал прокат только короткой программы на Мемориале Панина-Коломенкина, он находится в процессе подготовки к этапу Гран-при – Skata Canada, — приводит «РИА Новости» слова тренера Игнатова Евгения Рукавицына. — В субботу мы вылетаем в Канаду для акклиматизации и выступления в соревновании».

Победу на соревнованиях одержал Михаил Коляда, который выиграл и короткую, и произвольную программы.

Канадский этап «Гран-при» пройдёт в Ванкувере с 29 по 31 октября.