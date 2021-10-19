Во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и московским «Динамо» произошёл неприятный эпизод. Шайба вылетела за пределы площадки на трибуны и попала в лицо болельщице.

Кадры трансляции показывают, что она получила серьёзное рассечение.

Матч «Ак Барс» — «Динамо» проходит в эти минуты на «Татнефть Арене» в Казани. В игре заканчивается первый период, «Ак Барс» выигрывает 3:1. Голами у казанцев отметились Никита Дыняк, Кирилл Петров и Дмитрий Воронков, у «Динамо» отличился Андрей Сергеев.