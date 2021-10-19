Основные новости дня из мира спорта в традиционном дайджесте от Nevasport за 19 октября.

Благодаря голу Панарина и 40 сейвам Шестеркина «Рейнджерс» одержал победу над «Торонто»

«Нью-Йорк-Рейнджерс» одержал победу над «Торонто Мэйплс Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Основное время матча завершилось вничью, а в овертайме отличился российский хоккеист Артемий Панарин. Он забил победную шайбу. Голкипер «Рейнджерс» Шестеркин отразил 40 из 41 бросков по своим воротам.

Гимнастка Мельникова одержала победу в квалификации личного многоборья на ЧМ-2021

Россиянка Ангелина Мельникова заняла первое место в квалификации личного многоборья на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Китакюсю. Судьи оценили выступление спортсменки в 57,065 балла. Также в финал прошла россиянка Владислава Уразова. Она набрала 53,065 балла и показала пятый результат.

Никита Кацалапов вернулся на лед после травмы

Российский фигурист Никита Кацалапов возобновил тренировки после повреждения спины. Из-за травмы он снялся с этапа Кубка России в Йошкар-Оле . Сейчас дуэт готовится к выступлению на японском Гран-при.

Хачанов и Рублев вышли в четвертьфинал «ВТБ Кубка Кремля»

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев вышли в четвертьфинал турнира в Москве в парном разряде. В первом матче дуэт обыграл австралийцев Люка Сэвилла и Джона Патрика Смита. Соперники российской пары определятся в матче между Харри Хелиоваарой / Матве Мидделкопом и Асланом Карацевым / Ричардом Музаевым.

СКА одержал победу над «Йокеритом» и возглавил турнирную таблицу Запада

СКА одержал сухую победу над финским «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч завершился со счетом 2:0. Первый гол был забит только на 51-й минуте. Отличился Иван Морозов. На 59-й минуте Йоонас Кемппайнен с передачи Владислава Цицююры забросил шайбу в пустые ворота.