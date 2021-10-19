Экс-чемпион Pride и Rings в тяжелом весе Федор Емельяненко поделился информацией о том, что президент России Владимир Путин не сможет посетить его бой против американца Тимоти Джонсона на турнире Bellator 269. Соревнования пройдут в Москве.

«Насколько я знаю, нынешний поединок он не посетит. Надо понимать, что сейчас сложная обстановка в мире в связи с пандемией», – заявил Емельяненко о Путине.

Вопросы по поводу будущих турниров Федор посоветовал задавать самому президенту.

45-летний российский боев одержал 39 побед и потерпел 6 поражений. Один бой Емельяненко признали несостоявшимся.

36-летний Джонсон победил в 15-ти поединках и проиграл 7 боев.

Емельяненко в последний раз выходил на ринг в декабре 2019-го года. Тогда Федор нокаутировал американца Квинтона Джексона на турнире Ballator 237.