Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, что любит Санкт-Петербург больше, чем Москву. По словам форварда, ему больше нравится архитектура и спокойствие Северной столицы.

«Мне там поспокойнее, меньше пробок, движухи, — сказал Панарин в прямом эфире в Instagram. — Москва тоже хороший город, но в последнее время проникся к Питеру, там такая архитектура, красота, романтично. Я же романтик. Жесткий романтик».

Панарин выступал с 2013 по 2015 год за петербургский СКА. Также в его карьере был подмосковный «Витязь» и казанский «Ак Барс». С 2015 года он выступает в НХЛ, где защищал цвета «Чикаго», «Коламбуса» и «Рейнджерс».