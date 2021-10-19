Россиянки Анна Калинская и Анастасия Потапова вышли в 1/4 финала «ВТБ Кубка Кремля» в парном разряде. В матче первого круга дуэт обыграл американку Кейтлин Кристиан и новозеландку Эрин Рутлиф. Счёт по сетам — 6:4, 6:0.

Матч длился ровно один час. Калинская и Потапова не проиграли ни одной подачи и выиграли четыре чужих.

На счету обеих дуэтов по одной подаче навылет, россиянки допустили две двойных ошибки против четырёх у соперниц.

В четвертьфинале Калинская и Потапова сыграют с четвёртыми «сеяными» украинкой Надеждой Киченок и румынкой Ралукой-Йоаной Олару. В игре первого круга они в трёх сетах победили чешек Терезу Мартинцову и Маркету Вондрусову — 0:6, 6:2, 10:4. Поединок состоится 20 октября.