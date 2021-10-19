«Адмирал» одержал победу над «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч прошел в Ярославле и завершился победой гостей со счетом 3:1.
На 19-й минуте матча шайбу забросил Вячеслав Ушенин. Ассистировали ему Хамидуллин и Ушенин.
Евгений Грачев удвоил преимущество гостей на 22-й минуте.
Интригу в матч вернул Павел Красовский. Он забросил шайбу на 36-й минуте.
Довел счет во встрече до разгромного Александр Шевченко. Он забил под конец третьего тайма, на 58-й минуте.
«Локомотив» занимает шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Адмирал» идет на предпоследнем месте на Востоке. Команда занимает 11-ю строчку.
В следующем матче ярославский клуб сыграет с «Барысом», а «Адмирал» встретится с «Амуром».
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