Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился ожиданиями от домашнего матча группового турнира Лиги чемпионов против «Ювентуса». Игра состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» 20 октября.

«Дома со всеми в нашей группе мы можем играть на равных, зарабатывать очки, — цитирует официальный сайт «Зенита» Караваева. — Одного-двух лидеров «Зенита» выделять не хотел бы — прежде всего важна командная игра, Будем верить в себя, пахать на поле и отрабатывать друг за друга».

Матч «Зенит» — «Ювентус» стартует в 22:00 по московскому времени. После двух туров туринцы лидируют в таблице группы H, одержав победы над «Мальмё» (3:0) и «Челси» (1:0). «Зенит» уступил «Челси» 0:1 и разгромил «Мальмё» 4:0.