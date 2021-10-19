Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев оценил перспективы сборной России в отборочном турнире чемпионата мира-2022. Россияне по итогам октябрьских матчей возглавили таблицу отборочной группы, опередив на 2 очка Хорватию (19 очков против 17).

«Хочется верить, что перспективы у нашей сборной самые лучшие. Сейчас пришел новый тренер, команда обновилась, — цитирует официальный сайт «Зенита» Караваева. — Хотим отобраться на чемпионат мира и достойно выступить в Катаре. Но о финальной стадии думать еще рано. Результаты в последних матчах хорошие, мы взяли шесть очков и вышли на первое место — это очень важно».

Россия проведёт 11 ноября домашний матч с Кипром и 14 ноября встретится на выезде с Хорватией. Победитель группы пробьётся напрямую в финальную стадию, второе место попадёт в дополнительный стыковой турнир.