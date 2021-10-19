Политолог и профессор университета Цукуба Ицуро Накамура высказался про российскую фигуристку Алину Загитову.

«Мне кажется, что Алина действительно все это сама сказала, и я не вижу повода для выдумки со стороны журналиста. Иногда за ней водятся гадости», – заявил Накамура о недавнем конфликте Загитовой с представителями СМИ на матче «Акт Барс» – «Металлург».

Напомним, казанский журналист Рустам Имамов рассказал о том, что фигуристка в грубой форме потребовала удалить видеозаписи с ее участием во время матча между «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом».

Японский политолог прокомментировал и свои слова о том, что целью Загитовой является замужество с Путиным. ОН думает, что Алина вполне может выйти замуж за президента России.

Алина Загитова – олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира и Европы по фигурному катанию.