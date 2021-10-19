«Манчестер Сити» разгромил «Брюгге» в матче третьего тура группового турнира Лиги чемпионов — 5:1. Голами в составе горожан отметились Жоау Канселу (30-я минута), Рияд Махрез (43 — с пенальти и 84), Кайл Уокер (53) и Коул Палмер (67). У «Брюгге» единственный мяч провёл Ханс Ванакен (81).

Команды играли в следующих составах:

«Брюгге»: Миньоле, Клинтон Мата, Хендри, Соболь, Сова (Ван дер Бремпт, 56), Ванакен, Баланта (Мбамба, 68), Ритс (Вормер, 56), Нсоки (Мехеле, 79), Ланг, де Кетеларе (Дост, 79).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Лапорт (Аке, 57), Канселу, Бернардо Силва (Гюндоган, 57), Родри (Фернандиньо, 71), Де Брёйне (Палмер, 65), Махрез, Фоден (Стерлинг, 64), Грилиш.

В таблице «Ман Сити» вышел на первое место с шестью очками после трёх игр. На счету «Брюгге» 4 очка и третья строчка. Позднее в группе свой матч проведут «ПСЖ» и «Лейпциг».

В другой встрече «Спортинг» на выезде разгромил «Бешикташ». Голами у победителей отметились Себастьян Коатес (15 и 27), Пабло Сарабия (44 — с пенальти) и Паулиньо (89). За «Бешиткаш» отличился Кайл Ларин (24).

За «Спортинг» в самой концовке встречи вышел экс-защитник «Зенита» Нету. В составе «Бешикташа» появился экс-форвард «Рубина» Гёкхан Тёре.

Составы команд выглядели следующим образом:

«Бешикташ»: Дестаноглу, Розье, Велинтон, Вида, Н’Сакала, Жозеф, Геззал, Алекс Тейшейра (Караман, 80), Пьянич, Ларин (Тёре, 73), Батшуайи.

«Спортинг»: Адан, Инасиу, Коатес, Феддаль (Нету, 90+1), Порро, Матеуш (Браганча, 90+2), Палинья, Реис (Эсжайю, 73), Сарабия (Томаш, 84), Паулиньо, Педру Гонсалвеш (Нуну Сантуш, 90+2).

«Спортинг» набрал первые три очка и занимает третье место в таблице. На счету «Бешикташа» три поражения в трёх играх. Позднее свой матч в группе проведут «Аякс» и дортмундская «Боруссия».