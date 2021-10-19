Минское «Динамо» обыграло «Барыс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча проходила в столице Белоруссии. Победу одержали хозяева со счетом 6:5.

На 45-й секунде встречи Якоб Лилья забросил первую шайбу и вывел гостей вперед. На 8-й минуте матча Лилья оформил дубль и увеличил преимущество команды из Казахстана.

На 11-й минуте хозяева усилиями Артема Демкова отыграли одну шайбу, а за секунду до конца первого периода Маттиас Теденбю сравнял счет.

На 8-й минуте второго периода Даррен Диц снова вывел «Барыс» вперед. Затем Теденбю оформил дубль, потом Даррен Диц забросил еще одну шайбу.

На 46-й минуте встречи Илья Усов сравнял счет, а на 52-минуте Марио Кемпе вывел белорусских хоккеистов вперед.

Через 11 секунд Тайлер Граовац еще раз огорчил голкипера «Барыса», а через 20 секунд Лилья забросил третью, финальную шайбу во встрече.