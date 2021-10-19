СКА одержал сухую победу над «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 2:0. За первые два периода команды не забросили ни одной шайбы. В первом периоде СКА дважды получал право на большинство благодаря удалениям Томми Кивистё на третьей минуте и Джордана Шредера на 20-й. У армейцев в первой 20-минутке удалялся Эмиль Галимов на 15-й минуте.

Во втором периоде игроки СКА Марат Хуснутдинов на 31-й минуте и Кирилл Марченко на 34-й также оставляли петербуржцев в меньшинстве.

Первый гол был забит на 51-й минуте. Иван Морозов поразил ворота Андерса Линдбека с передач Никиты Гусева и Игоря Ожиганова.

На 59-й минуте Йоонас Кемппайнен с передачи Владислава Цицюры забросил шайбу в пустые ворота.

СКА играл в следующем составе: Юханссон; Фантенберг — Ожиганов, Кузьменко — Кемппайнен — Бурдасов; Кирсанов — Робинсон, Гусев — Морозов — Хуснутдинов; Коромыслов — Пыленков, Марченков — Вей — Моисеев; Токранов, Цицюра — Зыков — Воробьёв, Галимов.

Матч проходил в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце.

СКА благодаря победе вышел в лидеры Западной конференции с 29 очками. На счету «Йокерита» 28 очков, он опустился на третью строчку, пропустив вперёд также минское «Динамо» по дополнительным показателям.