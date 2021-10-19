ФИФА проинформировала национальные сборные о том, что планирует проводить чемпионаты мира каждые два года. Изменения вступят в силу после чемпионата мира 2026 года.

Cadena SER сообщает, что президент ФИФА Джанни Инфантино отправил национальным федерациям письмо с проектом международного календаря. Он предусматривает проведение чемпионата мира каждые два года.

Источник сообщил, что календарь предусматривает то, что топ-игроки будут проводить в сборных около 30 дней в год. Сейчас они тратят на выступления за национальные команды около 50 дней Также будут сокращены отборочные турниры.

Ранее с критикой этой идеи выступил президент УЕФА Александер Чеферин. Он даже пригрозил что команды будут бойкотировать турнир. Против этой идеи выступили и в Южноамериканской конфедерации футбола.