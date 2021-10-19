«Динамо» одержало волевую победу над «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 5:4 (ОТ). Матч проходил на стадионе «Татнефть-Арена».

После первого периода подопечные Алексея Кудашова уступали со счетом 1:3.

На 4-1 минуте Никита Дыняк открыл счет. Через 50 секунд Кирилл Петров увеличил преимущество «Ак Барса». До конца первого периода команды обменялись голами: на шайбу Андрея Сергеева ответил Дмитрий Воронков.

В итоге команда смогла собраться и одержать победу.

«Динамо» сравняло счет благодаря голам Ивана Муранова на 24-й минуте и Вадима Шипачева на 25-й.

После этого команды смогли забросить еще по одной шайбе.

Исход матча решился в овертайме. Решающий гол забил Дмитрий Рашевский.

Следующий матч «Динамо» проведет 21 октября в Нижнекамске против «Нефтехимика», а «Ак Барс» 22 октября примет омский «Авангард».